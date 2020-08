Ufficiale: Diego Alende dal Valladolid al Lugo

Il centrale galiziano Diego Alende, lascia in prestito il Valladolid per il Lugo per la stagione 2020-21. I due club hanno raggiunto un accordo per la cessione del giocatore che tra pochi giorni compirà 23 anni. Di seguito la nota del club.

“Real Valladolid e CD Lugo hanno raggiunto un accordo per il prestito di Diego Alende (Santiago de Compostela, 25/08/1997), che giocherà la prossima stagione per la squadra galiziana, attiva in LaLiga SmartBank, per continuare la sua progressione”.

Foto: Sito Ufficiale Valladolid