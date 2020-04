Ufficiale: Dick Advocaat prolunga con il Feyenoord

Mentre il Governo olandese, ieri sera, prolungava lo stop delle attività sportive fino al primo settembre, il Feyenoord comunicava tramite i propri canali social il rinnovo del tecnico Dick Advocaat, che resterà a Rotterdam anche la prossima stagione.

“È strano in questi tempi – ha commentato Advocaat ma alla fine è bello estendere il mio contratto con questo club meraviglioso. Certamente nelle ultime pazze settimane ho notato quanto sono appassionato e quanto voglio continuare come a lavorare come allenatore. Fino a quando siamo stati costretti a fermarci, si stava creando qualcosa di meraviglioso in spogliatoio. E anche il club vuole ciò, nonostante le molte incertezze sul futuro.”

𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪𝗦 Dick Advocaat is ook komend seizoen hoofdtrainer van Feyenoord:#Advocaat2021 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2020

