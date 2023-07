Ufficiale: Diamanti sarà allenatore delle giovanili al Melbourne City

Riparte dall’Australia Alessandro Diamanti. L’ex funambolo, tra le altre, di Livorno, Bresica, Bologna e della nazionale italiana, è ora entrato nello staff tecnico del Melbourne City come allenatore delle giovanili. Questo l’annuncio del club: “L’ex centrocampista italiano in pensione, Alessandro Diamanti, si unirà ai ranghi degli allenatori del Melbourne City FC in vista della stagione 2023/24. Diamanti si unirà a settembre per assumere il ruolo di Senior Academy Coach del Club, assistendo anche lo staff tecnico maschile durante il loro programma pre-campionato. Diamanti si è fatto un nome nella Serie A italiana, registrando 200 presenze e segnando 33 gol in quasi un decennio in campionato, mentre la sua blasonata carriera lo ha visto anche trascorrere un periodo in Premier League con il West Ham United“.

Foto: Sito Melbourne City