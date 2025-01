Ufficiale: Diallo rinnova con il Manchester United fino al 2030

Il Manchester United ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Amad Diallo, ecco il comunicato ufficiale del club inglese: “Amad ha firmato un nuovo contratto che estenderà il suo soggiorno al Manchester United fino al 30 giugno 2030. Il nazionale ivoriano di 22 anni ha collezionato 50 presenze e segnato nove gol da quando è entrato a far parte del club nel 2021. Finora in questa stagione ha segnato sei gol, ha fornito sette assist e ha vinto due volte il premio di Giocatore del mese del club”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manchester United (@manchesterunited)

Foto: Instagram Manchester United