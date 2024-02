Ufficiale: Di Serio è un nuovo calciatore dello Spezia

Giuseppe Di Serio è un nuovo calciatore dello Spezia. Di seguito il comunicato: “Spezia Calcio comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Di Serio.

Classe 2001, Di Serio esordisce fra i professionisti con la maglia del Benevento in Serie B, nella stagione 2019/2020, culminata con la promozione dei campani in massima serie. Nella stagione seguente, in Serie A, Di Serio colleziona 16 presenze e dopo la retrocessione delle Streghe in cadetteria rimane in Campania per metà stagione, per poi trasferirsi in prestito al Pordenone, dove da gennaio colleziona 13 presenze.

Nella stagione 2022/2023 l’approdo al Perugia, sempre in Serie B, dove l’attaccante gioca con continuità, con 27 presenze, 5 gol e 3 assist. In estate, il tesseramento dell’Atalanta lo porta alla formazione Under 23 bergamasca, in Serie C, dove Di Serio prosegue nella propria maturazione, collezionando in metà stagione 21 presenze, 4 gol e 4 assist.

Centravanti forte fisicamente, abile nell’attaccare lo spazio e a crearne per i compagni, Di Serio ad appena 22 anni vanta già 56 presenze e 10 gol in Serie B e 16 presenze in Serie A e ora è pronto ad affrontare la nuova sfida in Riva al Golfo dei Poeti”.

Foto: Instagram Spezia