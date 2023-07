Ufficiale: Di Paola rinnova con la Vis Pesaro

La Vis Pesaro ha annunciato di aver rinnovato il contratto del centrocampista Manuel Di Paola. Il nuovo accordo scadrà tra tre anni. Di seguito la nota del club: “La Vis Pesaro 1898 e Manuel Di Paola hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto al forte calciatore fino al 30 Giugno 2026. Di Paola ha collezionato 35 presenze in serie B e 88 in C. Forte personalità, qualità tecnica, capacità di trovare la rete anche da calci piazzati, una presenza fondamentale nel centrocampo biancorosso. La sua esperienza sarà molto utile al progetto Vis Pesaro”.

Foto: sito Vis Pesaro