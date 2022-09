Ufficiale: Di Natale nuovo vice presidente dell’Orvietana in Serie D

Il presidente dell’Orvietana Calcio srl Roberto Biagioli comunica l’avvenuto accordo di collaborazione con Antonio Di Natale per l’ingresso in società del “Totò nazionale”, giocatore tra i più prolifici di tutta la storia della Serie A (209 gol) e protagonista in maglia azzurra.

La cooperazione, che prevedrebbe anche il ruolo di vice presidente per l’ex bomber, è di fatto già operativa, tanto che Totò di Natale era a Poggibonsi ad assistere alla gara della prima squadra martedì scorso e sarà presente anche domenica prossima al Muzi per Orvietana – Pianese.

Maggiori dettagli si conosceranno la prossima settimana, quando sarà prevista la convocazione di una conferenza stampa. L’Orvietana comunicherà orario e sede dell’incontro.

Foto: twitter Carrarese