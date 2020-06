Ufficiale: Di Mascio allenatore del Teramo anche nella prossima stagione

S.S. Teramo Calcio rende noto che Cetteo Di Mascio resterà ufficialmente come responsabile tecnico della prima squadra anche per la stagione sportiva 2020/21, continuando a ricoprire nel contempo anche il ruolo di responsabile del settore giovanile biancorosso.

“Con il mister abbiamo avuto un colloquio in questi giorni – il pensiero del Presidente Iachini – ma come ribadito sin dal suo insediamento nello scorso febbraio, non c’è alcuna meraviglia nella scelta, alla luce della considerevole esperienza accumulata nelle giovanili, con la conquista di risultati lusinghieri e ripetuti successi a livello nazionale. Oltre all’invidiabile curriculum maturato ed alla sicurezza che mostra nel lavoro quotidiano, riesce ad interpretare al meglio gli interessi della squadra sia dal punto di vista tecnico che manageriale, nel pieno rispetto delle prospettive societarie. L’auspicio è che possa dimostrare sin dai prossimi playoff di portare il più in alto possibile il nostro Teramo”.

Il club, nel manifestare la massima fiducia al tecnico abruzzese, gli augura le migliori fortune professionali sulla panchina del Diavolo.