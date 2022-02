Taranto, c’è la firma di Davide Di Gennaro

Il Taranto pesca tra gli svincolati. È fatta per Davide Di Gennaro, centrocampista classe 1988, che nel pomeriggio era stato visto allo stadio allenarsi con quelli che saranno i suoi nuovi compagni. Poco fa la firma di Di Gennaro che ha un passato glorioso alla spalle e che cercherà di rilanciarsi in Puglia. L’ex Lazio prenderà il posto di Bellocq che nelle scorse ore ha risolto il contratto che lo legava al Taranto.

Questa la nota del club: “Il Taranto Fc 1927 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Davide Andrea Luca Di Gennaro. Nato a Milano il 16 Giugno 1988, centrocampista vestirà la maglia rossoblu fino a giugno 2022.

Cresciuto nel vivaio del Milan, capitano della formazione Primavera, Di Gennaro, fa il suo esordio a soli 18 anni con i rossoneri. Nel 2007 va in prestito al Bologna in Serie B. Li, con con 22 presenze e 2 gol, il suo primo titolo, conquistando la promozione in serie A. Nella stagione 2008/09, dal Genoa, va in prestito alla Reggina, in Serie A: collezionando 24 presenze e 1 goal. Nel gennaio 2010, va in prestito al Livorno in Serie A . Nel campionato cadetto gioca più di un centinaio di partite realizzando 26 reti. Davide, ha indossato inoltre, le maglie di:Padova, Modena, Spezia e Palermo prima di conquistare, proprio con i rosanero, la promozione diretta in Serie A. Con il Vicenza colleziona 39 partite e 4 reti, in seguito passerà al Cagliari. E’ proprio al Cagliari che centra la sua terza promozione in Serie A della sua carriera. Nella stagione successiva, con 22 presenze e due reti si consacra.Nel 2017 ,si trasferisce alla Lazio, con cui vince la Supercoppa Italiana. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Salernitana , Juve Stabia, Cesena e Bari.

Foto: Logo Taranto