Ufficiale: Di Donato è il nuovo allenatore della Vis Pesaro

Sarà Daniele Di Donato il nuovo tecnico della Vis Pesaro; il mister sarà affiancato da Daniele Bedetti, suo vice. Di Donato ha sostituito l’esonerato Galderisi sulla panchina marchigiana.

Questo il comunicato del club:

“La società Vis Pesaro 1898 comunica che il nuovo allenatore è Daniele Di Donato, 43 anni. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Nel suo curriculum ha vinto un campionato di Serie D, 2018-2019, alla guida dell’Arzignano Valchiampo, prima storica promozione in Serie C. La stagione scorsa ha invece allenato l’Arezzo, raggiungendo con la squadra toscana i playoff.

Prima di allenare, Di Donato è stato un ottimo giocatore di ruolo centrocampista, militante per tante stagioni in Serie B (terzo più presente della storia della cadetteria) e vestendo maglie importanti come quelle di Torino, Siena, Palermo e Ascoli.

Il tecnico, affiancato dal vice Daniele Bedetti, ha condotto il primo allenamento con la squadra già oggi pomeriggio. La società Vis Pesaro 1898 augura a mister Di Donato e a tutto il suo staff un grosso in bocca al lupo. Benvenuto in una delle società più antiche d’Italia!”.

Foto: Sito uff. Vis Pesaro