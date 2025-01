Ufficiale: Di Dio è un nuovo giocatore del Lecco

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società SS Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Di Dio, classe 2002, esterno di destra italiano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato a Catania, cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Bologna, ha esordito tra i professionisti in Serie C con il Teramo. Ha giocato anche con Picerno, Giugliano e, nella stagione corrente, con l’Audace Cerignola. In totale in Serie C ha collezionato 80 presenze e 3 gol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio Lecco 1912 (@calciolecco1912)

Foto: logo Lecco