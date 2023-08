Ufficiale: Desogus ha rinnovato con il Cagliari fino al 2027

Jacopo Desogus ha rinnovato con il Cagliari fino al 2027. Ecco il comunicato della società sarda:

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Jacopo Desogus che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027. Sardo originario di Gergei, l’esterno offensivo classe 2002 è entrato a fare parte del vivaio rossoblù nel 2012 arrivando ad esordire con la Prima squadra il 15 dicembre 2021, nella vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Cittadella. Il 13 agosto 2022 ha debuttato in B contro il Como. Nell’ultima stagione, trascorsa in prestito al Pescara, ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra collezionando in 23 presenze 4 assist e 2 reti, compresa quella realizzata nella semifinale playoff di ritorno.

Attaccante rapido, ottima tecnica individuale, ha nel destro il piede preferito. Dotato di un buon tiro dalla distanza e di giocate di qualità raffinata, è in grado di ricoprire più ruoli nella zona avanzata del campo, esaltandosi nel compito di rifinitore sia dalla fascia sia da posizione più centrale. Il Cagliari e la Sardegna nel cuore, il futuro è suo. Complimenti, Jacopo!”.

Foto: Twitter Cagliari