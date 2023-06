Ufficiale: Denis Suarez torna al Villarreal

Denis Suarez torna al Villarreal. Il calciatore spagnolo dopo una seconda metà di stagione complicata all’Espanyol dopo essere stato mandato in prestito dal Celta Vigo ha deciso di ritornare in via definitiva a vestire la maglia del Sottomarino Giallo. Per lui un contratto fino al 2026

Foto: denissuarez-cropped_hbdd0vwluzcy1jwnu48zh78qw