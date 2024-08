Ufficiale: Demirovic, D’Amore e Toma dalla Juve Stabia al Legnago Salus

La Juve Stabia sul proprio sito ufficiale ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Demirovic, D’Amore al Legnago Salus. Sempre al Legnago Salus approda anche Toma, a titolo definitivo. Il comunicato del club: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione, a titolo temporaneo in prestito secco, del terzino sinistro Francesco D’Amore, classe ’04, che lo scorso anno ha totalizzato 3 presenze in campionato, 3 presenze in Coppa Italia siglando 1 rete e 1 presenza in Supercoppa e del centrocampista Elian Demirovic, classe ‘00, arrivato lo scorso 1 luglio che ha svolto i ritiri di Telese e Capracotta, al Legnago Salus. Inoltre si comunica la cessione a titolo definitivo del difensore centrale Robert Toma, classe 04’, al Legnago Salus. La società ringrazia i tre calciatori per aver difeso i nostri colori sociali in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”.

Foto: Juvestabiastemma