Ufficiale: Demirel Hodzic è un nuovo giocatore del Milan Futuro

Il Milan futuro si regala un nuovo centrocampista: è ufficiale l’arrivo di Demirel Hodzic dal Bologna. Ecco il comunicato: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Demirel Hodzic da Bologna FC. Il centrocampista, nato l’8 marzo 2005, a Lerum in Svezia, è cresciuto nelle giovanili del Göteborg, per poi approdare nel settore giovanile del Bologna dove ha giocato fino alla Primavera. Demirel Hodzic entra a far parte della formazione Milan Futuro”.

Foto: instagram Milan Futuro