Ufficiale: Dembo Sylla è un nuovo calciatore del Lorient

Nuovo acquisto per il Lorient: il club francese ha infatti ufficializzato l’arrivo di Dembo Sylla. Difensore, classe 2002, nell’ultima stagione ha militato nel Laval. Ha firmato un contratto di cinque anni. Ecco la nota ufficiale del club: “L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi l’arrivo di Dembo Sylla (20), il giovane terzino destro dello Stade Lavallois, per le prossime cinque stagioni, vale a dire fino a giugno 2028. Puro prodotto del centro di formazione Mayenne, Dembo Sylla ha scoperto il mondo professionistico la scorsa stagione in Ligue 2. Con il Lavallois, il nuovo nazionale guineano (3 presenze) ha preso parte a 31 partite in tutte le competizioni (2 assist) di cui 17 da titolare”.

Foto: Sito ufficiale FC Lorient