Demarai Gray vola in Arabia Saudita, l’esterno offensivo di nazionalità giamaicana, ma nato a Birmingham, 27 anni, è un nuovo giocatore dell’Al-Ettifaq. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

We have sold Demarai Gray to Al-Ettifaq on a permanent transfer for an undisclosed fee.

