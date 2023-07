Ufficiale: Delpupo dal Cagliari al Pontedera

Il Pontedera ha reso noto di aver ingaggiato, in prestito dal Cagliari, Isaías Omar Delpupo, fantasista argentino classe 2003. Di seguito la nota del club: “L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito, dal Cagliari, le prestazioni sportive di Isaías Omar Delpupo con la formula del prestito. Trequartista di piede mancino, classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del club sardo fino a debuttare in Prima squadra, in Serie B, lo scorso 3 febbraio contro il Modena. Nato in Argentina, ma con passaporto italiano, Delpupo è già stato convocato nell’albiceleste Under 20 allenata da Javier Mascherano. Benvenuto nella famiglia Granata Isaías!”.

Foto: Instagram Pontedera