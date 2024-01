Ufficiale: Delle Monache al Vicenza

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache.

Delle Monache, attaccante esterno classe 2005, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 8 occasioni con i blucerchiati, tra Serie B e Coppa Italia. Vanta, inoltre, 5 presenze e 3 reti siglate con la maglia della Nazionale Under 19.

Nella scorsa stagione, con la maglia del Pescara, ha totalizzato 34 presenze, condite da 7 reti e 5 assist.

Foto: Instagram Vicenza