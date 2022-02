Non rientrava nei piani di Antonio Conte, per cui Dele Alli si è accasato all’Everton di Frank Lampard come riportato ieri sera. Con un comunicato ufficiale, la società ha annunciato l’arrivo dell’ex Tottenham: “L’Everton ha completato la firma del centrocampista Dele Alli dal Tottenham Hotspur con un contratto di due anni e mezzo fino alla fine di giugno 2024.”

FOTO: Twitter Everton