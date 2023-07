Ufficiale: Delap in prestito dal Manchester City all’Hull sino al 2024

L’annuncio sui canali ufficiali del Manchester City: la promettente ala 20nne Liam Delap è stato girato in prestito all’Hull City, in Championship, la “serie B” inglese. Questo il comunicato ufficiale dei Citizens: “Liam Delap si è unito all’Hull City con un prestito stagionale. Il ventenne trascorrerà il resto della stagione 2023/24 con la squadra del campionato di Liam Rosenior. La scorsa stagione, l’attaccante ha segnato tre gol in 22 presenze con lo Stoke prima di passare temporaneamente al Preston North End fino alla fine del 2022/23, dove ha collezionato 15 presenze con il club del Lancashire. Il nazionale inglese Under 19 ha fatto il suo debutto al City nel settembre 2020, dove ha segnato un gol eccellente nel successo per 2-1 del terzo turno della Carabao Cup della squadra di Pep Guardiola contro il Bournemouth. Da allora, ha collezionato un totale di sei presenze in prima squadra con il club, tra cui l’esordio in Premier League contro il Leicester nel settembre 2020 e una presenza in Champions League in trasferta contro lo Sporting nel febbraio 2021. La squadra di Rosenior è arrivata 15esima in campionato la scorsa stagione, con i Tigers che hanno accumulato 58 punti. Tutti al Club gli augurano buona fortuna per il suo tempo allo stadio MKM dove continuerà il suo sviluppo”.

Foto: Sito Manchester City