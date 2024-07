Ufficiale: Delaney risolve il contratto con il Siviglia

Il Siviglia tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato che hanno trovato un accordo per la risoluzione di Thomas Delaney, che quindi saluta il club andaluso dopo tre anni. Ecco il comunicato: “Il Siviglia FC e Thomas Delaney hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del giocatore. Il centrocampista danese, dopo essere approdato nella capitale sivigliana nell’estate del 2021 dal Borussia Dortmund, ha giocato un totale di 47 partite con la maglia del Siviglia, segnando due gol e fornendo un assist. Nel gennaio 2023, Delaney è andato in prestito alla squadra tedesca dell’Hoffenheim, con la quale ha giocato sette partite. Nell’ultimo mercato estivo, il danese è andato in prestito per l’intera stagione all’Anderlech belga, essendo un tassello importante che ha partecipato a 25 partite con un gol e due assist. Il Siviglia FC augura al giocatore buona fortuna per il nuovo futuro che gli si apre.” Foto: twitter Siviglia