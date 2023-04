Ufficiale: Dean Smith nuovo allenatore del Leicester

L’ex allenatore di Norwich City, Aston Villa e Brentford si occuperà dell’allenamento della prima squadra da martedì in preparazione della trasferta di Premier League di sabato contro il Manchester City.

Smith apporta una vasta esperienza e competenza manageriale al ruolo e, insieme al suo team di allenatori, avrà il compito di aiutare il Football Club a mantenere il suo status di Premier League mentre ci dirigiamo verso le ultime otto partite della stagione in corso.

Dean Smith ha dichiarato: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di guidare la squadra durante queste ultime settimane della stagione. La sfida davanti a noi è chiara, ma è una sfida che io e il mio team di allenatori abbiamo già affrontato e, con la qualità di questa squadra e il numero di partite rimanenti, è decisamente fattibile”.

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season 🔷

