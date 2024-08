Ufficiale: Davide Petermann è un nuovo giocatore del Latina

Il Latina ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Davide Petermann dalla Virtus Entella: “Davide Petermann è un centrocampista italiano nato il 25 dicembre 1994 a Roma. Cresciuto nelle giovanili del Siena, ha iniziato la sua carriera professionale giocando per varie squadre tra Serie B e Serie C. Petermann si è distinto per le sue doti tecniche e la capacità di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. Con un’esperienza maturata attraverso più di 340 partite in carriera, di cui oltre 115 nel Girone C, è riconosciuto per la sua visione di gioco e per la capacità di effettuare passaggi precisi che aprono le difese avversarie. Nel corso degli anni, Petermann ha giocato per club come il Foggia e l’Entella, dimostrando costanza e professionalità. Il suo arrivo al Latina Calcio 1932 rappresenta un’importante aggiunta alla squadra, grazie alla sua esperienza e alla sua abilità nel gestire il centrocampo. La società si aspetta che Petermann possa dare un contributo significativo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua leadership in campo”.

Foto: instagram Latina