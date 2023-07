E’ arrivato l’annuncio ufficiale: David Silva si ritira dal calcio giocato. Ha contribuire in maniera significativa su questa decisione, il gravissimo infortunio rimediato a inizio ritiro, con la Real Sociedad, dove gli è stato riscontrato la rottura del legamento crociato. Lascia così il calcio un altro grandissimo interprete del calcio dello scorso decennio in particolare. Poche settimane fa ha detto stop anche Fabregas, Silva era di quella generazione magica della Spagna campione di tutto.

Classe 1986, il fantasista della Real Sociedad volterà dunque pagina dopo 20 anni di carriera e 19 titoli conquistati tra club e Nazionale. Ha vinto un Mondiale, due Europei, 4 Premier League con il Manchester City e due Coppe del Rey con il Valencia. Straordinario interprete di questo sport fin da giovanissimo, costretto al ritiro per un gravissimo infortunio. Aveva prolungato con la Real Sociedad fino al 2024, anche per partecipare alla prossima Champions. Non sarà possibile.

Foto: twitter Real Sociedad