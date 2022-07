David Ospina è un nuovo portiere dell’Al Nassr. L’ex portiere del Napoli riparte dall’Arabia Saudita dopo la scadenza del contratto con il club azzurro. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club saudita.

