Ufficiale: Davi resta all’Arzignano in prestito

Dopo aver confermato l’allenatore, l’Arzignano mette a segno un’altra conferma: si tratta del difensore Federico Davi. Il club di Serie C, infatti, è riuscito a rinnovare il prestito del giocatore dal Sudtirol, squadra che ne detiene il cartellino. La nota ufficiale: “L’Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente che il terzino destro Federico Davi vestirà Gialloceleste anche per la stagione 23/24, restando in via dello Sport per un altro anno in prestito dalla società FC Südtirol che ne detiene la proprietà”.

Foto: Facebook Arzignano