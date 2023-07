Ufficiale: Darboe il prestito al LASK

Altra cessione in casa Roma. La società giallorossa ha comunicato di aver ceduto in prestito Ebrima Darboe agli austriaci del LASK. Di seguito la nota del club romano: “L’AS Roma comunica di aver ceduto Ebrima Darboe a titolo temporaneo al LASK. Il centrocampista gambiano – classe 2001 – conta 11 presenze con la maglia giallorossa, tra Serie A, Europa League e Conference League. Il club augura a Ebrima le migliori fortune per la nuova avventura nella massima divisione austriaca“.

Foto: Instagram Darboe