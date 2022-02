La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista di nazionalità francese: Dany Florentine, classe 2002. Il giocatore, svincolato dal Sassuolo dallo scorso mese di gennaio, arriva in arancione a titolo definitivo come giovane di serie fino al 30 Giugno 2022.

FOTO: Facebook Pistoiese