Lo ha annunciato il Watford di Gino Pozzo. Danny Rose, ex terzino sinistro del Tottenham è un nuovo giocatore della squadra londinese promossa in Premier League quest’anno.

✍ Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we’re delighted to confirm.

Welcome back to Watford, Danny! 🐝@_AFEX

— Watford Football Club (@WatfordFC) June 16, 2021