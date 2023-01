Ufficiale: Danny Ings al West Ham

Il West Ham aggiunge un nuovo attaccante alla rosa, l’italiano Gianluca Scamacca dovrà contendersi la titolarità con l’esperto inglese Danny Ings. Il trentenne, classe ’92, arriva a titolo definitivo dall’Aston Villa in cambio di circa 12 milioni di euro. La punta centrale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Di seguito l’annuncio social.

We are delighted to announce the signing of Danny Ings! ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 20, 2023