Ora è ufficiale: Arnaut Danjuma lascia ancora il Villarreal e di nuovo con la formula del prestito. Giocherà all’Everton, in Premier League, nella prossima stagione. Ecco di seguito l’annuncio ufficiale dato dai Toffees.

✍️ | Arnaut Danjuma has joined on a season-long loan from Villarreal.#EFC 🔵 @Danjuma

— Everton (@Everton) July 23, 2023