Ufficiale: Danilo rinnova con la Juve fino al 2025

Danilo e la Juventus proseguiranno insieme: annunciato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. Il precedente accordo con l’ex Real Madrid e Manchester City era fino al 2024. Il comunicato ufficiale del club bianconero: “Anima. Guerriero. Leader. Queste tre semplici parole descrivono il Danilo giocatore, ma anche e soprattutto il Danilo uomo. E anche nell’ultima partita disputata, il Derby della Mole di martedì 28 febbraio, con il gol segnato sul finale di primo tempo ha dato prova di tutta la sua leadership. Una presenza costante la sua. È uno dei due giocatori presenti in rosa, insieme a Kostić, che nella stagione in corso ha preso parte a tutte le gare di Serie A 2022/2023 (24). Dani, in due parole, è una splendida certezza. E da oggi, ancora di più!”.

Ufficiale | @2DaniLuiz rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2023

Foto: Instagram Danilo