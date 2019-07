Ufficiale: Daniele Cacia saluta il Novara e ritorna al Piacenza

Dopo un solo anno in Piemonte, Daniele Cacia lascia il Novara (12 gol in 33 presenze). L’attaccante classe 1983 farà ritorno a Piacenza, dove nelle esperienze precedenti aveva totalizzato 62 gol in 136 presenze. Questo il comunicato del club piemontese: “La Società Novara Calcio comunica a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, dell’attaccante Daniele Cacia, classe 1983, alla Società Piacenza Calcio 1919.Il Club augura al calciatore un prosieguo di carriera brillante e ricco di soddisfazioni”.

Foto Twitter Novara Calcio