Il Leeds United ha scelto Daniel Farke come nuovo allenatore. Dopo la retrocessione in Championship, la squadra inglese ha deciso di puntare sul tecnico tedesco ex Borussia Monchedgladbach, che ha firmato un quadriennale. Inoltre, Farke è una vecchia conoscenza del calcio d’oltremanica: in passato, infatti, ha allenato il Norwich, con cui è riuscito ad ottenere due promozioni, nel 2019 e nel 2021.

Foto: Instagram Leeds United