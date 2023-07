Ufficiale: Dani Martín firma con l’Andorra

Dani Martín è un nuovo giocatore dell’Andorra. A darne notizia è il club andorrano con un comunicato sul proprio sito. La squadra di Gerard Piqué lo ha preso a parametro zero, dopo che aveva rescisso il suo contratto con il Real Betis. Per il club della seconda divisione spagnola di tratta del quarto estivo in questa sessione di calciomercato. Queste le prime parole del 25enne estremo difensore: “Ho bisogno di tornare a essere importante dopo un anno senza giocare”.

Foto: sito Andorra