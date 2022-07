Ufficiale: Dani Alves riparte dal Messico. È un nuovo giocatore del Pumas

La carriera di Dani Alves continuerà in Messico. Il laterale ex Barcellona è un nuovo giocatore del Pumas. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club messicano che ha pubblicato un post con scritto “Benvenuto” in ben cinque lingue diverse, una per ogni campionato in cui ha militato Dani Alves.

Foto: Twitter Pumas