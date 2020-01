Ufficiale: D’Andrea torna alla Cavese. Termina il prestito alla Fidelis Andria

Alessandro D’Andrea torna a vestire la maglia della Cavese. Il portiere, classe 2000, è stato ufficializzato in giornata, attraverso una nota del club: “La Cavese 1919 srl comunica il rientro dal prestito dalla Fidelis Andria, di Alessandro D’Andrea, portiere prelevato in estate dalla SSC Napoli. L’estremo difensore classe 2000 titolare della Primavera del Napoli e convocato più volte in prima squadra nella scorsa stagione, si è unito ai nuovi compagni da alcuni giorni. Maglia numero 36 per lui“.

Foto: sito Cavese