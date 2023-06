Ufficiale: Dan Petrescu firma in Corea del Sud per il Jeonbuk Hyundai

Continua l’avventura da giramondo di Dan Petrescu. La sua prossima avventura sarà con i sudcoreani del Jeonbuk Hyundai Motors, già due volte vincitore della AFC Champions League. Ex difensore, tra le altre, di Steatua Bucarest, Foggia Genoa, e Chelsea, oltre che della nazionale Rumena, da allenatore ha girato mezzo mondo.

Il 55enne sostituisce Kim Sang-sik dopo che l’ex difensore della nazionale coreana ha rescisso consensualmente a seguito di un brutto inizio di stagione, che ha lasciato Jeonbuk al settimo posto nella classifica a 12 squadre.

Petrescu, che si unisce agli otto volte campioni della K-League dal CFR Cluj nella sua nativa Romania, sarà presentato mercoledì in una conferenza stampa.

In tempi recenti, proprio col Cluj dal 2017-18 ha vinto 4 volte il campionato. In precedenza in Asia aveva guidato il Jiangsu Suning alla Chinese FA Cup 2015.

Petrescu ha lavorato anche in Qatar con Al Arabi e negli Emirati Arabi Uniti con Al Nasr e con il cinese Guizhou Hengfeng.

Jeonbuk parteciperà alla prossima edizione della AFC Champions League dopo che il club si è qualificato per il campionato continentale per la 16° volta dopo aver vinto la Korean FA Cup ed essere arrivato secondo dietro Ulsan Hyundai nella classifica della K-League dello scorso anno.

Fonte Foto: Social Jeonbuk Hyundai