Ufficiale: Dalmasso rinnova con il Foggia fino al 2025

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver prolungato il contratto con Joaquin Domingo Dalmasso che si è legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2025.

Argentino di Río Cuarto, nella provincia di Córdoba, 195 centimetri di altezza, Dalmasso, dopo aver militato nell’Alto Tavoliere San Severo e poi nell’Aquila, sempre in Eccellenza, lo scorso anno a luglio è approdato in rossonero. Sotto la cura di Mimmo Botticella Dalmasso è cresciuto sia tra i pali che nel gioco fuori area rimanendo sempre all’ombra di Alastra e Volpe.

Fino al 15 febbraio, quando, complice un infortunio muscolare a partita in corso di Volpe e la contemporanea indisponibilità di Alastra, fa il suo esordio tar i professionisti nella vittoriosa goleada contro il Palermo. Da allora ha collezionato 11 presenze, conquistando l’attenzione degli addetti ai lavori e risultando tra le più felici sorprese rossonere della stagione.

Ovvio che il Calcio Foggia non potesse farsi sfuggire un simile talento.

A Dalmasso va un grosso in bocca al lupo da parte del Calcio Foggia 1920 e l’augurio di una felice carriera in difesa dei colori rossoneri”.

