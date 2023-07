Ufficiale: D’Alessandro dalla Turris alla Lucchese

L’attaccante classe 2004 Mattya D’Alessandro è un nuovo giocatore della Lucchese, che lo ha preso a titolo definitivo dalla Turris. Di seguito il comunicato della squadra toscana: “L’attaccante Mattya D’Alessandro, classe 2004 passa definitivamente alla Lucchese. La società rossonera ha ingaggiato il giocatore dalla Turris. La giovane punta rimarrà in rossonero per un anno con opzione per il secondo. Benvenuto Mattya”.

Foto: Instagram Lucchese