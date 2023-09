Ufficiale: Dalbert all’Internacional. Ha firmato fino a dicembre 2023

Dalbert è un nuovo calciatore dell’Internacional. Di seguito il comunicato: “Lo Sport Club Internacional ha concluso i negoziati per annunciare l’assunzione del terzino sinistro Dalbert. Firma un contratto fino a dicembre 2023.

Passando nelle categorie giovanili di Fluminense e Flamengo, il difensore ha costruito tutta la sua carriera in Europa. Dal 2013 ha lavorato nei grandi centri calcistici. Ha iniziato la sua traiettoria in Portogallo, ha giocato per due stagioni in Francia, ed è stato per cinque anni in Italia, con tre stagioni con l’Inter Milano, club che ha difeso fino alla fine del contratto, nel luglio 2023″.

Foto: sito Internacional