Ufficiale: Daffara rinnova con la Virtus Verona

La Virtus Verona con un comunicato sul proprio sito ha annunciato il rinnovo fino al 2025 del difensore Manuel Daffara. Ecco l’annuncio del club: “Nato a Milano il 22 giugno 1989, esperto difensore in grado di interpretare il ruolo in più posizioni, Daffara ha disputato quasi quattrocento partite da professionista di cui 117 con la Virtus Verona dal suo arrivo al Gavagnin-Nocini nel febbraio 2020, realizzando complessivamente 4 reti e, nel corso dell’ultima stagione, indossando in diverse occasioni la fascia, nei panni di vice-capitano. La Virtus Verona e Manuel proseguono il loro cammino insieme!”.

Foto: Virtus Verona logo