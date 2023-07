Ufficiale: da settembre Freund del Salisburgo sarà il nuovo DS del Bayern

Il Bayern Monaco ha annunciato chi prenderà il posto di Hasan Salihamidzic come nuovo Direttore Sportivo: Christopher Freund. L’austriaco, attuale DS del Red Bull Salisburgo, occuperà tale posizione coi bavaresi dal prossimo primo settembre, quando entrerà in carica: “Siamo lieti che con Christoph Freund siamo stati in grado di reclutare un direttore sportivo così esperto e di successo per l’FC Bayern”, ha detto il CEO del Bayern Jan-Christian Dreesen. “Siamo convinti che sia la persona giusta per continuare a rafforzare la squadra insieme al team di allenatori attorno a Thomas Tuchel e al direttore tecnico Marco Neppe. È stato concordato di comune accordo con l’FC Red Bull Salzburg, dove Christoph Freund ha svolto un ottimo lavoro, che gestirà ancora completamente l’attuale periodo di mercato a lungo termine e si unirà a noi solo all’inizio di settembre. Vorremmo anche cogliere l’occasione per ringraziare l’amministratore delegato Stephan Reiter per le discussioni costruttive”.

Foto: Sito Bayern