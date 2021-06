L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luigi Cuppone. Attaccante classe 1997 nato a Nardò (LE), Cuppone nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Casertana andando a segno 14 volte nel girone C di Serie C. Precedentemente esperienze anche a Monopoli, Bisceglie, Pisa e Paganese.

Foto: Logo Cittadella