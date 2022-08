Ufficiale: Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea

Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea. L’annuncio è giunto sui canali ufficiali del club inglese, che ha spiegato di aver raggiunto un accordo di massima con il Brighton per l’acquisto del difensore, che costerà ai Blues circa 60 milioni di sterline. Ora il prossimo obiettivo è di metterlo già a disposizione del tecnico Tuchel già per la prossima sfida contro l’Everton. Nel frattempo, ecco il comunicato: “A seguito dei resoconti di numerosi media questa settimana, possiamo confermare che è stato raggiunto un accordo con Brighton e Hove Albion per la firma di Marc Cucurella”.

Foto: Twitter Balon Mundial