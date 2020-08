Ufficiale: Cucho Hernández è del Getafe

L’attaccante colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández (di proprietà del Watford), giocherà la prossima stagione in prestito al Getafe come annuncia il club di Madrid sul suo sito ufficiale:

“Dopo aver gioca col Mallorca in questa stagione, Juan Camilo Hernández Suárez arriva all’Azulona. Formatosi nel Deportivo Pereira, ha giocato anche per il club colombiano CD América, da cui è stato ingaggiato dal Watford per passare all’SD Huesca, con il quale è stato promosso in Prima Divisione. Successivamente, dopo una stagione e mezza con l’Huesca, è finito all’RCD Mallorca. Cucho Hernández ha partecipato con la Colombia al campionato sudamericano U-20 e alla Coppa del mondo U-20.

Il calciatore ha superato la visita medica presso la Clinica Cemtro”.

OFICIAL| Cucho Hernández es la segunda incorporación del Getafe para la temporada 20/21. ¡Bienvenido @cucho1099 !https://t.co/DnJW4nnlh6 pic.twitter.com/b6ADdPctcI — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 14, 2020

Foto: Sito Ufficiale