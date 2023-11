Ufficiale: Crystal Palace, il talento Eberechi Eze firma fino al 2027

Annuncia un rinnovo importante il Crystal Palace, che con un comunicato ufficializza il prolungamento del contratto di Eberechi Eze, centrocampista classe ’98, fino al 2027. Ecco l’annuncio:

Il Crystal Palace F.C. è lieto di annunciare che Ebere Eze ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

L’attaccante 25enne ha firmato un nuovo contratto fino al 2027.

Dopo aver firmato per il Palace dal Queens Park Rangers nell’agosto del 2020, Eze si è affermato come uno degli attaccanti più interessanti della Premier League e a settembre ha fatto la sua 100esima presenza nel club contro il Fulham.

Il capocannoniere del Palace nella scorsa stagione ha partecipato a tutte le 38 partite di Premier League, segnando 10 volte e fornendo quattro assist, oltre a guadagnarsi i primi due caps senior per l’Inghilterra contro Malta e Scozia.

Eze si unisce agli altri giocatori internazionali Michael Olise, Sam Johnstone e Jordan Ayew che hanno deciso di legare il loro futuro a lungo termine al Palace in questa stagione.

Foto: Sito Crystal Palace