Ufficiale: Crystal Palace, rinnovo fino al 2029 per Doucouré

Rinnovo di contratto significativo in casa Crystal Palace. Cheick Doucouré, centrocampista classe 2000, ha firmato infatti il rinnovo di contratto fino al 2029 con la formazione di Londra. Un segnale importante in vista del futuro visto che l’ex Lens è indisponibile dallo scorso dicembre a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Di seguito le parole del calciatore ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice di affidare il mio futuro al Crystal Palace. Mi sono trovato molto bene qui. Abbiamo un grande gruppo e non vedo l’ora di tornare in campo il più presto possibile per giocare davanti ai tifosi di questa fantastica squadra di calcio.”

Foto: Twitter Crystal Palace