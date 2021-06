Ufficiale: Jordi Cruyff torna al Barcellona. Per lui un ruolo nell’area tecnica

Il Barcellona ha comunicato che Jordi Cruyff entrerà a far parte dell’area calcistica del Club e dal 1° agosto farà parte della nuova struttura organizzativa. Jordi Cruyff, che ha giocato nelle giovanili del Barça e nella prima squadra del Barça dal 1993 al 1996, torna in un ruolo strategico.

“Il suo arrivo è stato possibile grazie alla collaborazione della squadra cinese, lo Shenzhen FC, a cui si è unito come allenatore nel 2020, del gruppo Kaisa e del presidente della squadra cinese, Kwok Ying Shing.

Tutti hanno giocato un ruolo decisivo nel facilitare la sua partenza per l’FC Barcelona, ​​nonostante avesse ancora un contratto in vigore, e saremo quindi felici di cercare future possibilità di collaborazione” recita così la parte finale del comunicato.

🔵🔴 @JordiCruyff to join the football area of the Club from August 1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021